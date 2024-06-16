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16 июня, 16:07

Двое неизвестных с ножом напали на мужчину в Одинцове

В Одинцове двое неизвестных с ножом напали на мужчину в районе Можайского шоссе. Об этом сообщает SHOT, публикуя кадры с места ЧП.

В Одинцове двое неизвестных с ножом напали на мужчину. Видео © SHOT

По словам очевидцев, мужчина бежал от недоброжелателей прямо по проезжей части, но в какой-то момент споткнулся и упал. Один из злоумышленников ударил его кулаком в голову, а второй налетел с ножом и нанёс несколько колотых ран. После этого преступники скрылись, сейчас их ищут. О состоянии пострадавшего информации пока нет.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Москве агрессивно настроенный мужчина ранил двух человек ножом из-за личной неприязни. В итоге обоих пострадавших госпитализировали, а напавшего задержали. Прокуратура начала расследования по факту случившегося.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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