Двое неизвестных с ножом напали на мужчину в Одинцове

В Одинцове двое неизвестных с ножом напали на мужчину в районе Можайского шоссе. Об этом сообщает SHOT , публикуя кадры с места ЧП.

По словам очевидцев, мужчина бежал от недоброжелателей прямо по проезжей части, но в какой-то момент споткнулся и упал. Один из злоумышленников ударил его кулаком в голову, а второй налетел с ножом и нанёс несколько колотых ран. После этого преступники скрылись, сейчас их ищут. О состоянии пострадавшего информации пока нет.