Двое неизвестных с ножом напали на мужчину в Одинцове
В Одинцове двое неизвестных с ножом напали на мужчину в районе Можайского шоссе. Об этом сообщает SHOT, публикуя кадры с места ЧП.
В Одинцове двое неизвестных с ножом напали на мужчину. Видео © SHOT
По словам очевидцев, мужчина бежал от недоброжелателей прямо по проезжей части, но в какой-то момент споткнулся и упал. Один из злоумышленников ударил его кулаком в голову, а второй налетел с ножом и нанёс несколько колотых ран. После этого преступники скрылись, сейчас их ищут. О состоянии пострадавшего информации пока нет.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Москве агрессивно настроенный мужчина ранил двух человек ножом из-за личной неприязни. В итоге обоих пострадавших госпитализировали, а напавшего задержали. Прокуратура начала расследования по факту случившегося.