"Обоснуешь за "оленя"?": Оскорбление пассажира стало причиной кровавой резни в уфимском автобусе

В Уфе словесный конфликт в автобусе перерос в кровавую поножовщину. Всё началось с того, что один из пассажиров слишком громко общался по телефону, за что был назван оленем другим мужчиной. Оскорблённый решил, что такую обиду можно смыть только кровью, и ударил оппонента ножом в ногу. Снятые очевидцами видео публикует SHOT.

Житель Уфы ударил ножом мужчину, который назвал его оленем. Видео © SHOT

"Он мне сказал: "Ты зачем орёшь, олень?" Я говорю: "Кто олень? Ты обоснуешь мне за "оленя"?" Он говорит: "Да", подходит ко мне и бьёт меня. А я ножик достал и ему в ногу воткнул. Да, в ногу воткнул, я весь в крови. Там весь автобус в кровище был, из него столько крови лилось, как из собаки", — рассказывал кому-то по телефону о случившемся напавший, захлёбываясь слезами. Разговор записала камера видеонаблюдения на подъезде.

По информации телеграм-канала, преступник сразу после происшествия выбежал из автобуса и попытался затеряться в районе Инорс, но всё равно был замечен камерами, когда истерично упрашивал собеседника по телефону прислать ему деньги. Правоохранители уже установили личность мужчины, сейчас его разыскивают. Пострадавший от его нападения госпитализирован с резаной раной ноги.