Появилось видео задержания мужчины, устроившего поножовщину в Норильске

В Сети появилось видео задержания мужчины, который устроил поножовщину в Норильске — он зарезал жену и ранил 12-летнего ребёнка. Кадры с места происшествия публикует Kras Mash.

Момент задержания мужчины, устроившего поножовщину в Норильске. Видео © Telegram / Kras Mash

По данным телеграм-канала, преступник сопротивлялся до последнего, полицейским пришлось применить силу. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, что подтолкнуло задержанного к убийству.