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18 мая, 16:08

Появилось видео задержания мужчины, устроившего поножовщину в Норильске

В Сети появилось видео задержания мужчины, который устроил поножовщину в Норильске — он зарезал жену и ранил 12-летнего ребёнка. Кадры с места происшествия публикует Kras Mash.

Момент задержания мужчины, устроившего поножовщину в Норильске. Видео © Telegram / Kras Mash

По данным телеграм-канала, преступник сопротивлялся до последнего, полицейским пришлось применить силу. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, что подтолкнуло задержанного к убийству.

Напомним, около часа назад стало известно, что в Норильске мужчина на улице Комсомольской, 45а зарезал жену и ранил ребёнка. 12-летний мальчик доставлен в реанимацию, предположительно, с ранением шеи. Остановить нападавшего попытался прохожий, но тоже получил удар ножом.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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