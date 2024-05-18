Появилось видео задержания мужчины, устроившего поножовщину в Норильске
В Сети появилось видео задержания мужчины, который устроил поножовщину в Норильске — он зарезал жену и ранил 12-летнего ребёнка. Кадры с места происшествия публикует Kras Mash.
Момент задержания мужчины, устроившего поножовщину в Норильске. Видео © Telegram / Kras Mash
По данным телеграм-канала, преступник сопротивлялся до последнего, полицейским пришлось применить силу. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, что подтолкнуло задержанного к убийству.
Напомним, около часа назад стало известно, что в Норильске мужчина на улице Комсомольской, 45а зарезал жену и ранил ребёнка. 12-летний мальчик доставлен в реанимацию, предположительно, с ранением шеи. Остановить нападавшего попытался прохожий, но тоже получил удар ножом.
Shutterstock / FOTODOM