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16 июня, 17:12

Устроившие поножовщину в Одинцове скрылись на синей "пятнашке" с белой наклейкой

МВД: В поножовщине в Одинцове пострадал 32-летний мужчина, нападавших ищут

В Подмосковье полицейские ищут преступников, напавших с ножом на мужчину в районе Можайского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

"В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание злоумышленников", — говорится в сообщении полиции. Там уточнили, что пострадавшим оказался 32-летний мужчина.

Очевидцы в беседе с Mash рассказали, что злоумышленники уехали на синем ВАЗ-2115 с номерами Т 346 КМ 50-го региона. Выяснилось, что неравнодушные пытались преследовать их своими силами. Свидетели преступления отметили, что на заднем стекле авто прилеплена большая белая наклейка.

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Как сообщал Life.ru, в Одинцове двое неизвестных с ножом напали на мужчину в районе Можайского шоссе. Пострадавший пытался убежать от злоумышленников прямо по дороге, но упал. В итоге преступники нанесли ему несколько ножевых ранений и скрылись с места.

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Александра Мышляева
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