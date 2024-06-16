Устроившие поножовщину в Одинцове скрылись на синей "пятнашке" с белой наклейкой

В Подмосковье полицейские ищут преступников, напавших с ножом на мужчину в районе Можайского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

"В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание злоумышленников", — говорится в сообщении полиции. Там уточнили, что пострадавшим оказался 32-летний мужчина.

Очевидцы в беседе с Mash рассказали, что злоумышленники уехали на синем ВАЗ-2115 с номерами Т 346 КМ 50-го региона. Выяснилось, что неравнодушные пытались преследовать их своими силами. Свидетели преступления отметили, что на заднем стекле авто прилеплена большая белая наклейка.