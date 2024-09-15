В Москве подросток украл у бабушки украшения на 10 млн и спустил деньги в казино

В Москве 17-летний парень украл и продал бабушкину ювелирку примерно на ₽10 млн и спустил всё в онлайн-казино и на тусовки в ночных клубах. Об афере сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, одиннадцатиклассник с Волоколамского шоссе улучил минутку, пока бабушки и мамы не было дома, собрал все драгоценности, запихал в рюкзак и отвёз в ломбард. Там золото и бриллианты обменяли на внушительную сумму. Пацан сразу же ушёл в отрыв: по словам близких, зависал в онлайн-казино, тусил в ночных клубах с друзьями, часто пропадал до утра.

Кутёж продолжался недолго: 70-летняя бабушка обвинила внучка, что тот ограбил её. Мол, всё узнала от его брата. Юноша отнекивался, что ничего не трогал, а чуть позже съехал с квартиры к родственникам. Пенсионерка обратилась в полицию. Ущерб оценила в ₽10 млн.