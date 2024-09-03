Просчитался, но где? Житель Читы стащил из ювелирки золото на 2 млн и переехал в СИЗО

В Чите задержали местного жителя, укравшего золотые украшения на два миллиона рублей из ювелирного магазина. О непродуманном хищении прямо под объективами камер сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Житель Читы под шумок прячет лоток с золотыми кольцами под рубашкой и уходит. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

«В полицию с заявлением обратился представитель одного из ювелирных салонов краевого центра. Он сообщил о хищении драгоценностей. Полицейские установили, что продавцы оставили витрину с выдвижным ящиком незапертой и отвлеклись на покупателя. Пользуясь отсутствием свидетелей, злоумышленник достал лоток с 36 золотыми кольцами, положил к себе под рубашку и скрылся», — говорится в публикации ведомства.

Следствию удалось выяснить личность горе-шоплифтера, после чего он был задержан на съёмной квартире. Похитителем оказался 29-летний житель Читы, имеющий множество судимостей в прошлом. В его отношении завели дело в рамках части четвёртой статьи 158 УКР РФ. Сейчас мужчина под арестом в СИЗО, а правоохранители устанавливают, куда он дел украденное.