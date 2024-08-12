У бывшего орловского чиновника украли антиквариат на 50 миллионов рублей

По данным телеграм-канала, в 2018 году Истомин отвёз раритеты на хранение в фонд Храма Христа Спасителя. Когда в ноябре того же года экс-госслужащему предложили забрать вещи, он попросил своего водителя временно приглядеть за ними. Однако в мае прошлого года, когда Истомин вдруг вспомнил о коллекции, оказалось, что она исчезла вместе с уволившимся водителем. В частности, пропали французский комод, элитный парижский салонный столик, бронзовый бюст женщины и три статуэтки.