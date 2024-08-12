У бывшего орловского чиновника украли антиквариат на 50 миллионов рублей
Mash: У экс-представителя Орловской области в СФ украли антиквариат на ₽50 млн
У бывшего представителя Орловской области в Совфеде Максима Истомина украли коллекцию антиквариата стоимостью 50 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, в 2018 году Истомин отвёз раритеты на хранение в фонд Храма Христа Спасителя. Когда в ноябре того же года экс-госслужащему предложили забрать вещи, он попросил своего водителя временно приглядеть за ними. Однако в мае прошлого года, когда Истомин вдруг вспомнил о коллекции, оказалось, что она исчезла вместе с уволившимся водителем. В частности, пропали французский комод, элитный парижский салонный столик, бронзовый бюст женщины и три статуэтки.
Экс-чиновник обратился в полицию, сейчас злоумышленника разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Вероятно, водитель мог продать всю коллекцию и получить за неё не менее 50 миллионов рублей.
А ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга стал жертвой воров, которые вынесли из его квартиры 10 миллионов рублей. Неизвестные похитили деньги из сейфа.
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