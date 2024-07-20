В Петербурге неизвестные похитили 10 миллионов рублей из сейфа в квартире

Житель Санкт-Петербурга стал жертвой воров, которые вынесли из его квартиры десять миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, инцидент произошёл на проспекте Космонавтов.

Как рассказали в ведомстве, накануне днём в полицию обратился 59-летний мужчина, который заявил, что неизвестные проникли в его квартиру и вскрыли сейф с деньгами. В общей сложности злоумышленники похитили десять миллионов рублей.

"Полицейскими установлено, что в период с 14 по 19 июля из квартиры, расположенной на 23-м этаже 24-этажного дома, неизвестные из сейфа похитили десять миллионов рублей", — говорится в сообщении МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". Преступников сейчас разыскивают.