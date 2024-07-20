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20 июля, 15:44

В Петербурге неизвестные похитили 10 миллионов рублей из сейфа в квартире

Житель Санкт-Петербурга стал жертвой воров, которые вынесли из его квартиры десять миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, инцидент произошёл на проспекте Космонавтов.

Как рассказали в ведомстве, накануне днём в полицию обратился 59-летний мужчина, который заявил, что неизвестные проникли в его квартиру и вскрыли сейф с деньгами. В общей сложности злоумышленники похитили десять миллионов рублей.

"Полицейскими установлено, что в период с 14 по 19 июля из квартиры, расположенной на 23-м этаже 24-этажного дома, неизвестные из сейфа похитили десять миллионов рублей", — говорится в сообщении МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". Преступников сейчас разыскивают.

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Ранее сообщалось, что банда вооружённых грабителей ворвалась в дом экс-футболиста сборной Италии Роберто Баджо. Злоумышленники избили прославленного спортсмена и вынесли часы, драгоценности и наличные.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / A3pfamily

Наталья Демьянова
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