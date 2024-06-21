Бандиты избили экс-футболиста сборной Италии Роберто Баджо и ограбили его дом 21 июня, 12:00 Экс-футболист сборной Италии Роберто Баджо. Обложка © ТАСС / IPA Sport / ABACA

Банда вооружённых грабителей ворвалась в дом бывшего футболиста сборной Италии Роберто Баджо. Злоумышленники нанесли травму спортсмену и вынесли часы, драгоценности и наличные. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Инцидент произошёл в четверг, 20 июня, прямо во время матча чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Испании. Бандиты ворвались в дом Баджо, и тот попытался дать им отпор. В завязавшейся потасовке экс-игрок получил удар пистолетом в голову, у него открылось сильное кровотечение.

Затем злоумышленники заперли Баджо и его близких в одной из комнат и обнесли дом. Спустя 40 минут семья футболиста смогла выбраться и вызвать карабинеров. Бывшего спортсмена доставили в больницу, где ему наложили несколько швов.



Баджо — обладатель "Золотого мяча", Кубка Италии и Кубка УЕФА. За национальную сборную он выступал на чемпионатах мира 1990, 1994 и 1998 годов.

А ранее в Италии выходец из Алжира пытался ограбить прохожего, но очень пожалел, потому что им оказался бывший тренер олимпийской сборной страны по фехтованию Аттилио Фини. Мужчина, несмотря на свой солидный возраст — 93 года, оказался в хорошей, если не сказать великолепной, форме и отправил грабителя в нокаут.

Авторы Александра Вишнякова