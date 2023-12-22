Бывший тренер сборной Италии по фехтованию в 93 года отправил грабителя в нокаут

Выходец из Алжира очень пожалел, когда пытался ограбить старика в Милане, а им оказался бывший тренер олимпийской сборной страны по фехтованию Аттилио Фини. Как сообщает Corriere della Sera, мужчина, несмотря на свой солидный возраст — 93 года, оказался в хорошей, если не сказать великолепной форме.

Аттилио Фини. Фото © Facebook (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Tgr Rai Lombardia

Дерзкий преступник поджидал пожилого мужчину на улице, когда тот возвращался с прогулки домой. Угрожая оружием, он потребовал отдать ему часы и наличные деньги, но не тут-то было.

"Сначала я ударил его по лицу, затем дал по руке, отчего у него отлетел револьвер, и, наконец, главный трюк — толчок, от которого он упал назад и застрял между какими-то скутерами. Этот тип не знал, что в своё время на помосте я "сожрал печень" у множества арбитров", — рассказал журналистам Аттилио Фини, вспомнив миф о Прометее.

До приезда полиции преступник так и остался лежать на земле лицом вниз — удержать его помогли прохожие. Оказалось, что на родине алжирца разыскивают за убийство.