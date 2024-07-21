Юркий грабитель спёр из иномарки в Москве 46 млн, но побегу помешал один удар от прохожего

В Москве предстанет перед судом 32-летний мужчина, пытавшийся украсть 46 миллионов рублей из иномарки. По данным столичной прокуратуры, всё произошло ещё в марте на улице Малой Пироговской.

В Москве прохожий не дал убежать мужчине с похищенной сумкой с 46 млн рублей. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Мужчина попросил водителя отвезти крупную сумму денежных средств в банк. Водитель положил сумку с деньгами в автомобиль, заехав по дороге пообедать. Воспользовавшись тем, что водитель отошёл, злоумышленник разбил стекло и вытащил сумку", — отметили в ведомстве.

Деньги, которые были в сумке, похищенной грабителем в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

На опубликованном прокуратурой видео запечатлено, как грабитель разбивает стекло машины, ныряет в неё, быстро забирает сумку и начинает убегать. Однако скрыться вору помешал прохожий — одним ударом он практически нейтрализовал злоумышленника.

Мужчине предъявили обвинение по уголовной статье "Покушение на грабёж в особо крупном размере" и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.