Юркий грабитель спёр из иномарки в Москве 46 млн, но побегу помешал один удар от прохожего
В Москве предстанет перед судом мужчина, пытавшийся украсть 46 млн из иномарки
В Москве предстанет перед судом 32-летний мужчина, пытавшийся украсть 46 миллионов рублей из иномарки. По данным столичной прокуратуры, всё произошло ещё в марте на улице Малой Пироговской.
В Москве прохожий не дал убежать мужчине с похищенной сумкой с 46 млн рублей. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"Мужчина попросил водителя отвезти крупную сумму денежных средств в банк. Водитель положил сумку с деньгами в автомобиль, заехав по дороге пообедать. Воспользовавшись тем, что водитель отошёл, злоумышленник разбил стекло и вытащил сумку", — отметили в ведомстве.
Деньги, которые были в сумке, похищенной грабителем в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
На опубликованном прокуратурой видео запечатлено, как грабитель разбивает стекло машины, ныряет в неё, быстро забирает сумку и начинает убегать. Однако скрыться вору помешал прохожий — одним ударом он практически нейтрализовал злоумышленника.
Мужчине предъявили обвинение по уголовной статье "Покушение на грабёж в особо крупном размере" и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее житель Санкт-Петербурга стал жертвой воров, которые вынесли из его квартиры 10 миллионов рублей. Преступников сейчас разыскивают.
Telegram / Прокуратура Москвы