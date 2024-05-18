Налётчик с пистолетом ворвался в банк в Москве и захватил кассиршу, но ушёл ни с чем
В Москве грабитель с пистолетом ворвался в отделение банка и избил кассиршу
Вооружённый грабитель ворвался в отделение "Трансстройбанка" на Генерала Кузнецова в Москве и рассёк голову сотруднице. Инцидент случился ранним утром, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своём телеграм-канале.
Мужчина напал на работницу кредитной организации и прошёл в помещение с кассой. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Вооружившись пистолетом, грабитель пришёл в отделение банка в московских Кузьминках. Злодей два раза ударил по голове кассиршу и потребовал отдать ему всю наличку. По сведениям SHOT, преступник повёл сотрудницу в помещение кассы, но у неё не оказалось ключей от хранилища. Они были у коллеги, которая ещё не пришла на работу. В итоге грабитель ушёл без добычи. А у пострадавшей сотрудницы от удара открылось кровотечение. Теперь злодея ищут.
"Кузьминская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, контролирует принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела, а также установление обстоятельств произошедшего, личности подозреваемого и его задержание", — информирует столичная прокуратура.
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Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ