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18 мая, 08:42

Налётчик с пистолетом ворвался в банк в Москве и захватил кассиршу, но ушёл ни с чем

В Москве грабитель с пистолетом ворвался в отделение банка и избил кассиршу

Вооружённый грабитель ворвался в отделение "Трансстройбанка" на Генерала Кузнецова в Москве и рассёк голову сотруднице. Инцидент случился ранним утром, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своём телеграм-канале.

Мужчина напал на работницу кредитной организации и прошёл в помещение с кассой. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Вооружившись пистолетом, грабитель пришёл в отделение банка в московских Кузьминках. Злодей два раза ударил по голове кассиршу и потребовал отдать ему всю наличку. По сведениям SHOT, преступник повёл сотрудницу в помещение кассы, но у неё не оказалось ключей от хранилища. Они были у коллеги, которая ещё не пришла на работу. В итоге грабитель ушёл без добычи. А у пострадавшей сотрудницы от удара открылось кровотечение. Теперь злодея ищут.

"Кузьминская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, контролирует принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела, а также установление обстоятельств произошедшего, личности подозреваемого и его задержание", информирует столичная прокуратура.

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Обложка ©

Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Владимир Озеров
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