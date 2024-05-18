Налётчик с пистолетом ворвался в банк в Москве и захватил кассиршу, но ушёл ни с чем

Вооружившись пистолетом, грабитель пришёл в отделение банка в московских Кузьминках. Злодей два раза ударил по голове кассиршу и потребовал отдать ему всю наличку. По сведениям SHOT, преступник повёл сотрудницу в помещение кассы, но у неё не оказалось ключей от хранилища. Они были у коллеги, которая ещё не пришла на работу. В итоге грабитель ушёл без добычи. А у пострадавшей сотрудницы от удара открылось кровотечение. Теперь злодея ищут.