Юристка из Петербурга лишилась 5 млн после визита неуловимого гостя с ключами

В Санкт-Петербурге вор обчистил квартиру начальницы юридического отдела торгово-сервисной компании «ТСТ». Добычей стали ювелирные украшения на 4 миллиона рублей и один миллион рублей наличными, рассказывает Mash на Мойке.

Ограбление произошло в доме на Фермском шоссе. По словам 47-летней владелицы дорогостоящих украшений, в её квартире на 19 этаже был настоящий бардак. Вор так усердно искал что-то важное, что устроил погром. Внутрь грабитель смог пройти с помощью нужного ключа.

В результате похищения у мадам исчезли браслет bangle Miss, часы Maurice с бриллиантами, кольца с сапфиром и другими драгоценными камнями, цепочки и броши из белого и жёлтого золота. Также жительница Приморского района не нашла в сейфе один миллион рублей.

Ущерб оценён в 5 миллионов рублей. Сейчас правоохранители пытаются установить личность охотника за сокровищами. С места собрали отпечатки и другие улики — возбуждено уголовное дело по статье о краже.