Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 09:02

Юристка из Петербурга лишилась 5 млн после визита неуловимого гостя с ключами

Из квартиры юристки в Петербурге украли украшения на 4 млн и 1 млн наличными

В Санкт-Петербурге вор обчистил квартиру начальницы юридического отдела торгово-сервисной компании «ТСТ». Добычей стали ювелирные украшения на 4 миллиона рублей и один миллион рублей наличными, рассказывает Mash на Мойке.

Ограбление произошло в доме на Фермском шоссе. По словам 47-летней владелицы дорогостоящих украшений, в её квартире на 19 этаже был настоящий бардак. Вор так усердно искал что-то важное, что устроил погром. Внутрь грабитель смог пройти с помощью нужного ключа.

В результате похищения у мадам исчезли браслет bangle Miss, часы Maurice с бриллиантами, кольца с сапфиром и другими драгоценными камнями, цепочки и броши из белого и жёлтого золота. Также жительница Приморского района не нашла в сейфе один миллион рублей.

Ущерб оценён в 5 миллионов рублей. Сейчас правоохранители пытаются установить личность охотника за сокровищами. С места собрали отпечатки и другие улики — возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Пробыл в офисе целый день: Поддельный бейджик помог москвичу ограбить турфирму
Пробыл в офисе целый день: Поддельный бейджик помог москвичу ограбить турфирму

Ранее Life.ru рассказал об ещё одном ловком грабителе. Мужчина вытащил из чужой машины 46 миллионов рублей. Однако скрыться вору помешал незнакомец, который одним ударом нейтрализовал злоумышленника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tienuskin

Наталья Афонина
  • Новости
  • Мошенничество
  • Общество
  • Происшествия
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров