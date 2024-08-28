Пробыл в офисе целый день: Поддельный бейджик помог москвичу ограбить турфирму

В Москве лже-сотрудник турфирмы, притворившись настоящим работягой, обокрал компанию и забрал из офиса 330 тысяч рублей. Столичные оперативники уже нашли вора и возбудили уголовное дело, сообщает МВД России.

Мужчина украл деньги из турфирмы, притворившись сотрудником компании. Видео © Telegram / МВД России

Мужчина приобрёл себе поддельный бейджик и прошёл в здание, где находилась туристическая фирма. Мошенник смог пробыть в офисе целый день, а дождавшись конца рабочего дня вскрыл ножницами замок тумбочки и забрал всю выручку, которая там находилась. Сложив банкноты в рюкзак, похититель скрылся.

«Сыщики установили и задержали правонарушителя на территории Московской области. Им оказался ранее судимый 55-летний приезжий мужчина. Похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению», — сообщили в Министерстве.

Всего «туроператор» забрал 330 тысяч рублей. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Мужчина находится под стражей.