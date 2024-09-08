Пьяная «расхитительница гробниц» выкрала из похоронного бюро тело

В городе Лас-Вегас полиция задержала женщину, которая похитила из похоронного агентства гроб вместе с телом. Об этом сообщает телеканал Fox 5 со ссылкой на местную полицию.

«Город Грехов» знает множество жутких историй. Одна из таких произошла 27 августа, когда в ночное время прохожий заметил возле похоронного бюро человека без признаков жизни, лежащего на земле лицом вниз, и стоящий рядом гроб. Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и установила, что некая женщина выбила в здании окно входной двери, залезла внутрь и вытащила оттуда гроб с мертвецом.

Похитительницей оказалась Патрисия Сьерра. На допросе она призналась, что имеет проблемы с наркотиками, а в момент преступления она была ещё и пьяная после шести выпитых кружек пива. Женщина пояснила, что в её действиях не было никакого злого умысла, но ранее она уже буянила подобным образом, разбивая окно камнем и проникая в здания.

Заседание по делу Сьерры проведут 18 сентября. Ей предъявили обвинения в краже со взломом и надругательстве над человеческими останками.