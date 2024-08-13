Неизвестные устроили погром на кладбище в Кузбассе, их ищут
В Кемеровской области вандалы осквернили около 30 могил
Кладбище. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Gooriev
На кладбище города Мыски Кемеровской области неизвестные вандалы осквернили 30 могил. Родственники погибших обратились к правоохранителям, сообщает местное кузбасский главк МВД в своём телеграм-канале. Правоохранители осмотрели захоронения. Вандалов ждёт наказание от штрафа до трёх лет лишения свободы.
"Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", — сказали в ведомстве.
Напомним, что 20 июня в Киеве неизвестные разгромили могилы нескольких украинских военных. Позже местные правоохранители выяснили, что это совершила 60-летняя женщина. Пока она находится в психиатрической больнице, позже ей грозит срок до семи лет.