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13 августа, 09:02

Неизвестные устроили погром на кладбище в Кузбассе, их ищут

В Кемеровской области вандалы осквернили около 30 могил

Кладбище. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Gooriev

Кладбище. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Gooriev

На кладбище города Мыски Кемеровской области неизвестные вандалы осквернили 30 могил. Родственники погибших обратились к правоохранителям, сообщает местное кузбасский главк МВД в своём телеграм-канале. Правоохранители осмотрели захоронения. Вандалов ждёт наказание от штрафа до трёх лет лишения свободы.

"Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", — сказали в ведомстве.

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Напомним, что 20 июня в Киеве неизвестные разгромили могилы нескольких украинских военных. Позже местные правоохранители выяснили, что это совершила 60-летняя женщина. Пока она находится в психиатрической больнице, позже ей грозит срок до семи лет.

Николай Рюмин
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