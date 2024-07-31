Неадекват с будильником, который пытался выкопать гроб Ван Гога во Франции, оказался белорусом

Художник-акционист из Белоруссии Алексей Кузьмич провёл акцию Renaissance ("Возрождение") на могиле Винсента ван Гога во французской коммуне Овер-сюр-Уаз. Он пытался раскопать могилу живописца, и при этом успеть ко звонку заведённого будильника. На счастье, акцию прервал охранник кладбища, поваливший акциониста на землю. Где он находится сейчас, неизвестно.

В YouTube-канале Кузьмича осталось видео, на котором он повествует о замысле могильного перформанса. По признанию белоруса, ему невыносимо жить в мире, где не осталось истинных творцов.

Акция Renaissance ("Возрождение") на могиле Винсента ван Гога. Видео © YouTube / Alexei Kuzmich

"Отныне все будет иначе. Художник, пора вставать. Художник, вставай", — воззвал он к ван Гогу, который уже больше 130 лет как лежит в земле.

Для Кузьмича — это уже не первый громкий перформанс. Во время президентских выборов в Белорусси в 2020 году он позировал на избирательном участке полуобнаженным с рисунком полового члена на бюллетене, а в первые дни протестов в таком же виде вышел между ОМОНом и демонстрантами.

Винсент ван Гог — нидерландский художник-постимпрессионист, чьи работы оказали значительное влияние на живопись XX века. За десять с небольшим лет создал более двух тысяч произведений, включая около 870 картин маслом. Вы наверняка выдели его полотно под названием "Звездная ночь" в тёмно-синих тонах, При жизни вклад живописца в искусство практически не был оценен, но современники находили его большим оригиналом. В частности, благодаря истории о том, как Ван Гог в припадке сумасшествия после ссоры с коллегой-Гогеном отрезал себе мочку уха.