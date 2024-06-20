В Киеве неизвестные разгромили могилы нескольких украинских военных. Об этом сообщает издание "Страна".

Разгромленные могилы военных ВСУ Коцюбайло, Пильщикова и Петриченко в Киеве. Видео © Telegram / "Политика страны"

"В Киеве сегодня ночью неизвестные устроили погром на могилах украинских военных Дмитрия Да Винчи Коцюбайло, Андрея Джуса Пильщикова и Павла Петриченко", — пишет издание.

Неизвестные разрисовали портреты военных и флаги, установленные на могилах. Также они разбросали венки и порвали брошюры на стендах перед ними.

Лайф рассказывал, что лётчик Джус погиб в результате столкновения в небе над Житомирской областью двух украинских самолётов L-39. "Призрак Киева" назывался кандидатом на управление американским истребителем F-16. Помимо него жертвами ЧП стали ещё два пилота ВСУ.

Сержант 59-й отдельной мотопехотной бригады Павел Петриченко погиб в апреле этого года в ДНР. При этом киевские военкоры после этого начали по ошибке намекать на гибель главкома ВСУ Александра Сырского и начальника ГУР Кирилла Буданова**. Петриченко стал известен как автор петиции об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения.