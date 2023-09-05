Неизвестные обокрали могилу "призрака Киева", погибшего в "воздушном бою" со своими же
Девушка украинского лётчика Джуса сообщила о краже шевронов с его могилы
Нашивки, украденные с могилы "призрака Киева" Джуса. Фото © Twitter/ Melaniya Podolyak
Могилу известного украинского лётчика Андрея Пильщикова с позывным Джус ограбили в Киеве, украв с неё шевроны. Об этом сообщила в соцсетях девушка погибшего пилота, прозванного одним из "призраков" украинской столицы. Она попросила вернуть украденное, пообещав ворам анонимность.
"Напишите мне в личные сообщения. Я дам вам взамен нечто более уникальное и ценное, а вы вернёте шевроны на место. Никто не узнает вашего имени", — обратилась она к обидчикам.
Лайф рассказывал, что лётчик Джус погиб в результате столкновения в небе над Житомирской областью двух украинских самолётов L-39. "Призрак Киева" назывался кандидатом на управление американским истребителем F-16. Помимо него, жертвами ЧП стали ещё два пилота ВСУ.