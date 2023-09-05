Неизвестные обокрали могилу "призрака Киева", погибшего в "воздушном бою" со своими же

Могилу известного украинского лётчика Андрея Пильщикова с позывным Джус ограбили в Киеве, украв с неё шевроны. Об этом сообщила в соцсетях девушка погибшего пилота, прозванного одним из "призраков" украинской столицы. Она попросила вернуть украденное, пообещав ворам анонимность.

"Напишите мне в личные сообщения. Я дам вам взамен нечто более уникальное и ценное, а вы вернёте шевроны на место. Никто не узнает вашего имени", — обратилась она к обидчикам.