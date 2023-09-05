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5 сентября, 10:39

Неизвестные обокрали могилу "призрака Киева", погибшего в "воздушном бою" со своими же

Девушка украинского лётчика Джуса сообщила о краже шевронов с его могилы

<p>Нашивки, украденные с могилы "призрака Киева" Джуса. Фото © Twitter/ Melaniya Podolyak </p>

Нашивки, украденные с могилы "призрака Киева" Джуса. Фото © Twitter/ Melaniya Podolyak

Могилу известного украинского лётчика Андрея Пильщикова с позывным Джус ограбили в Киеве, украв с неё шевроны. Об этом сообщила в соцсетях девушка погибшего пилота, прозванного одним из "призраков" украинской столицы. Она попросила вернуть украденное, пообещав ворам анонимность.

"Напишите мне в личные сообщения. Я дам вам взамен нечто более уникальное и ценное, а вы вернёте шевроны на место. Никто не узнает вашего имени", — обратилась она к обидчикам.

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Лайф рассказывал, что лётчик Джус погиб в результате столкновения в небе над Житомирской областью двух украинских самолётов L-39. "Призрак Киева" назывался кандидатом на управление американским истребителем F-16. Помимо него, жертвами ЧП стали ещё два пилота ВСУ.

Марина Калегина
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