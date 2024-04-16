Раскрыта личность убитой на Украине "важной шишки", которого приняли за "Буданова* или Сырского"

Украинские паблики и военкоры начали намекать на возможную гибель начальника ГУР ВСУ Кирилла Буданова* во время ночного ракетного удара по полигону в районе Чугуева Харьковской области. Они подняли шум о "высокопоставленных жертвах" атаки.

По одной из версий, главный разведчик Незалежной мог с некой тайной инспекцией отправиться в город Чугуев, где находятся крупные склады ВСУ и база подготовки украинских военнослужащих. Также военкоры обращали внимание на то, что главком ВСУ Александр Сырский провести выездное совещание в районе Часова Яра собирался со всем командованием местной группировки войск. Однако никаких официальных данных по данному поводу не появилось. При этом сами авторы "сенсации" разгоняли интригу, готовя подписчиков к "плохим новостям".

Однако оказалось, что киевские военкоры подняли шум из-за гибели сержанта 59-й отдельной мотопехотной бригады Павла Петриченко. Волонтёра ликвидировали 15 апреля в ДНР, о чём пишет его сестра в соцсетях. Он стал известен как автор петиции об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения.