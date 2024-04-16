Раскрыта личность убитой на Украине "важной шишки", которого приняли за "Буданова* или Сырского"
Киевские военкоры намекнули на гибель "Буданова* или Сырского", но убит волонтёр
Главнокомандующий Сухопутными войсками Александр Сырский и глава ГУР Кирилл Буданов. Обложка © Getty Images / Metin AktavЕ, Gian Marco Benedetto
Украинские паблики и военкоры начали намекать на возможную гибель начальника ГУР ВСУ Кирилла Буданова* во время ночного ракетного удара по полигону в районе Чугуева Харьковской области. Они подняли шум о "высокопоставленных жертвах" атаки.
По одной из версий, главный разведчик Незалежной мог с некой тайной инспекцией отправиться в город Чугуев, где находятся крупные склады ВСУ и база подготовки украинских военнослужащих. Также военкоры обращали внимание на то, что главком ВСУ Александр Сырский провести выездное совещание в районе Часова Яра собирался со всем командованием местной группировки войск. Однако никаких официальных данных по данному поводу не появилось. При этом сами авторы "сенсации" разгоняли интригу, готовя подписчиков к "плохим новостям".
Однако оказалось, что киевские военкоры подняли шум из-за гибели сержанта 59-й отдельной мотопехотной бригады Павла Петриченко. Волонтёра ликвидировали 15 апреля в ДНР, о чём пишет его сестра в соцсетях. Он стал известен как автор петиции об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения.
Напомним, прошлым летом появилась информация о том, что глава военной разведки Украины получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ведомства в Киеве. Источники в силовых структурах утверждали, что Буданова* доставили в госпиталь Бундесвера в Берлине. А тем временем представитель ГУР Минобороны Украины всё отвергал, говоря, что у главы ведомства "отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит". При этом в украинских СМИ и вовсе появились сообщения о смерти Буданова*. А больница Бундесвера случайно выдала довод в пользу версии о том, что лечился он именно там. Впрочем, вскоре Буданов* "ожил".
* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террору или экстремистской деятельности.