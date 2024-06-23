Женщину, разгромившую могилы погибших военных в Киеве, отправили в психбольницу

60-летней женщине грозит до 7 лет тюрьмы. В ведомстве пояснили, что она нанесла более 20 ударов палкой по могилам украинских защитников, разбила лампадки и сломала памятные таблички.

Напомним, 20 июня стало известно, что неизвестные разгромили могилы украинских военных Дмитрия Да Винчи Коцюбайло, Андрея Джуса Пильщикова и Павла Петриченко. Они разрисовали портреты военных и флаги, установленные на могилах, а также разбросали венки и порвали брошюры на стендах перед ними. На инцидент отреагировал депутат Госдумы Александр Толмачёв. Он заявил, что кто-то из местных, объятый жаждой мести, всё же добрался до бандеровцев — не при жизни, а после смерти, но всё же осудил вандализм.