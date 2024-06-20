"Собаке — собачья смерть": В Госдуме отреагировали на инцидент с разгромленными могилами бойцов ВСУ в Киеве

Депутат Госдумы Александр Толмачёв прокомментировал инцидент с разгромленными могилами украинских военных в Киеве. В беседе с Life.ru парламентарий вспомнил хлёсткое высказывание зампреда Совбеза Дмитрия Медведева об убийстве в Испании лётчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолёт.

"Дмитрий Анатольевич в отношении одного из перебежчиков своего Отечества на сторону Украины сказал: "Собаке — собачья смерть". С человеческим достоинством каждый, кто воюет на стороне ВСУ, расстаётся в момент присяги нацистам. Вероятно, кто-то из местных, объятый жаждой мести, всё же добрался до бандеровцев — не при жизни, а после смерти", — высказался Толмачёв.

Тем не менее, добавил депутат, осквернение могил — это вандализм и деяние, заслуживающее осуждения. По его мнению, до такого не стоит опускаться, потому что это унизительный акт, который вредит и тому, кто его совершает.