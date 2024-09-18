На лице нет живого места: На Урале боксёр изуродовал девушку за отказ в сексе

В Челябинской области боксёр изуродовал девушку за отказ от интимной близости. Как сообщает URA.ru, инцидент произошёл 11 сентября в городе Троицк.

Пострадавшая после того, как вырвалась из рук тирана. Видео © VK / Подслушано о работе. Троицк

Пострадавшая отдыхала с друзьями в ночном клубе, где познакомилась с тираном. Когда компания разошлась, у девушки разрядился телефон. Она согласилась поехать с новым знакомым, чтобы зарядить устройство. В квартире мужчина сразу начал приставать к девушке, но она ему отказала. Это буквально взбесило боксёра, из-за чего он начал срывать с жертвы одежду, а затем жестоко избивать. Издевательства продолжались около часа, пока соседи не вызвали полицию.

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом отростка позвонка, закрытую черепно-мозговая травму и гематомы по всему телу. После того как она пройдёт курс лечения, будет возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.