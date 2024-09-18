На лице нет живого места: На Урале боксёр изуродовал девушку за отказ в сексе
Житель Челябинской области запер в квартире и избил отказавшую ему в сексе девушку
На лице пострадавшей буквально не осталось живого места. Обложка © VK / Подслушано о работе. Троицк
В Челябинской области боксёр изуродовал девушку за отказ от интимной близости. Как сообщает URA.ru, инцидент произошёл 11 сентября в городе Троицк.
Пострадавшая после того, как вырвалась из рук тирана. Видео © VK / Подслушано о работе. Троицк
Пострадавшая отдыхала с друзьями в ночном клубе, где познакомилась с тираном. Когда компания разошлась, у девушки разрядился телефон. Она согласилась поехать с новым знакомым, чтобы зарядить устройство. В квартире мужчина сразу начал приставать к девушке, но она ему отказала. Это буквально взбесило боксёра, из-за чего он начал срывать с жертвы одежду, а затем жестоко избивать. Издевательства продолжались около часа, пока соседи не вызвали полицию.
Врачи диагностировали у пострадавшей перелом отростка позвонка, закрытую черепно-мозговая травму и гематомы по всему телу. После того как она пройдёт курс лечения, будет возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.
А ранее Life.ru писал, что ревнивый москвич разбил бутылку о голову подростка-самокатчика за подкат к его девушке. Пострадавшего доставили в больницу, у него диагностированы сильные ушибы и ссадины.