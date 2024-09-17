«Пацанка» Каширина пытается помириться с футболисткой Шумковой, которой разбила голову
SHOT: Победительница шоу «Пацанки» просит спортсменку Шумкову забрать заявление
Победительница шоу «Пацанки» Татьяны Каширина и спортсменка Екатерина Шумкова. Обложка © VK / Татьяна Каширина | Блогер / VK / Екатерина Шумкова
Победительница шоу «Пацанки» просит обладательницу Кубка Европы по футзалу забрать заявление после того, как разбила ей голову. Извиняться девушка не собирается и надеется урегулировать ситуацию «по-тихому».
Как рассказала SHOT пострадавшая Екатерина Шумкова, сразу после того, как мы опубликовали подробности истории, с ней связалась представительница Татьяны Кашириной и попросила забрать заявление. Девушка утверждала, что не хочет, чтобы «этот ад продолжался», и искренне переживает за её здоровье. В ответ Шумкова попросила записать видео или же написать пост, в котором Каширина извиняется перед ней.
Спустя некоторое время представительница шоу «Пацанки» вновь вышла на связь и сообщила, что извиняться Каширина не будет, а соответствующий вопрос «закрыт». По словам Шумковой, она хотела помириться со звездой «Пацанок» и для этого хватило бы одного извинения, но теперь девушка собирается идти до конца.
Напомним, ранее сообщалось, что Каширина разбила голову обладательнице Кубка Европы по футзалу в московском ресторане. Пьяная победительница шестого сезона «Пацанок» кинула спортсменке в голову цветочный горшок из-за того, что ей не нравились темы, которые она обсуждала с подругой.
Это не первый инцидент с бывшими участницами шоу «Пацанки» за последние месяцы. Ранее в баре на Покровском бульваре были избиты Бэлла Кузнецова и Костья Купер. А до этого другая участница шоу Александра Петрова избила молотком и ногами пьяного соседа.