«Пацанка» Каширина пытается помириться с футболисткой Шумковой, которой разбила голову

Победительница шоу «Пацанки» просит обладательницу Кубка Европы по футзалу забрать заявление после того, как разбила ей голову. Извиняться девушка не собирается и надеется урегулировать ситуацию «по-тихому».

Как рассказала SHOT пострадавшая Екатерина Шумкова, сразу после того, как мы опубликовали подробности истории, с ней связалась представительница Татьяны Кашириной и попросила забрать заявление. Девушка утверждала, что не хочет, чтобы «этот ад продолжался», и искренне переживает за её здоровье. В ответ Шумкова попросила записать видео или же написать пост, в котором Каширина извиняется перед ней.

Спустя некоторое время представительница шоу «Пацанки» вновь вышла на связь и сообщила, что извиняться Каширина не будет, а соответствующий вопрос «закрыт». По словам Шумковой, она хотела помириться со звездой «Пацанок» и для этого хватило бы одного извинения, но теперь девушка собирается идти до конца.