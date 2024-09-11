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11 сентября, 05:35

Швырнула цветочный горшок: Победительница шоу «Пацанки» напала на чемпионку Европы по футзалу

Победительница шоу «Пацанки» Каширина разбила голову чемпионке Европы по футзалу

Победительница шоу «Пацанки» Татьяны Каширина. Обложка © VK / Татьяна Каширина | Блогер

Победительница шоу «Пацанки» Татьяны Каширина. Обложка © VK / Татьяна Каширина | Блогер

Победительница шестого сезона шоу «Пацанки» Татьяна Каширина напала на обладательницу кубка Европы по футзалу Екатерину Шумкову в одном из московских ресторанов. Последняя в итоге оказалась с разбитой головой.

В беседе с SHOT 27-летняя пострадавшая рассказала, что всё произошло в минувшее воскресенье на встрече с подругами. Одна из девушек пригласила и Каширину, которая стала некорректно себя вести после выпитого алкоголя: влезала в личные разговоры и всех перебивала. Также она стала угрожать Шумковой после сделанного замечания, а после второго рассвирепела и швырнула в обидчицу цветочным горшком, находившимся на столе.

После этого экс-участница шоу «Пацанки» с подругой покинула ресторан, а Шумкова вызвала скорую помощь и полицию. Спортсменку отвезли в больницу, где диагностировали сотрясение мозга. Она написала заявление.

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Это не первый инцидент с бывшими участницами шоу «Пацанки» за последние месяцы. Ранее в баре на Покровском бульваре были избиты Бэлла Кузнецова и Костья Купер. А до этого другая участница шоу Александра Петрова избила молотком и ногами пьяного соседа.

Артём Гапоненко
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