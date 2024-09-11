Швырнула цветочный горшок: Победительница шоу «Пацанки» напала на чемпионку Европы по футзалу

В беседе с SHOT 27-летняя пострадавшая рассказала, что всё произошло в минувшее воскресенье на встрече с подругами. Одна из девушек пригласила и Каширину, которая стала некорректно себя вести после выпитого алкоголя: влезала в личные разговоры и всех перебивала. Также она стала угрожать Шумковой после сделанного замечания, а после второго рассвирепела и швырнула в обидчицу цветочным горшком, находившимся на столе.