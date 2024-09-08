Тренер по ММА Мискиншоеву избил человека, ему грозит до 12 лет тюрьмы

Кузьминский суд арестовал бойца ММА Эраджа Мискиншоева по делу о нападении на мужчину на юго-востоке Москвы до 3 ноября. Об этом сообщает Mash.

По данным следствия, ночью боец гулял по Рязанскому проспекту со своим соседом, 30-летним Акризобеком, которого ранее судили за причинение тяжкого вреда здоровью. Но тут на горизонте появился 24-летний Адиб, которого они жестоко избили. Что стало причиной для ссоры пока неизвестно, однако пострадавшему диагностировали черепно-мозговую травму, тяжёлый ушиб мозга, гематомы и переломы костей.

Адвокат просил назначить Мискиншоеву домашний арест. Однако суд заключил тренера по MMA под стражу до 3 ноября. За драку ему может грозить от трёх до 12 лет тюрьмы.