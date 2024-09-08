Ревнивый москвич разбил бутылку о голову подростка-самокатчика за подкат к его девушке

Сегодня около двух ночи два 16-летних школьника катались по столице на электросамокатах. На одной из улиц они увидели плачущую девушку. Ребята остановились и спросили, что случилось. Незнакомка рассказала, что сильно поругалась со своим парнем и тот ушёл от неё. Но бойфренд объявился уже через пару минут. Он начал предъявлять самокатчикам за то, что те «подкатили» к его любимой. Дебошир набросился на одного из подростков и ударил его стеклянной бутылкой по голове. Полиция ищет преступника, на вид ему около 35 лет.