Под Смоленском толпа подростков жёстко избила «тихоню» за попытку познакомиться с девушкой

Толпа несовершеннолетних подростков жестоко избила 20-летнего парня, который просто хотел познакомиться с девушкой. Всё произошло в городе Сафоново Смоленской области. Мать пострадавшего Татьяна хочет добиться наказания для обидчиков своего сын, пишет «Газета.ru».

«Это случилось 20 августа. Как он рассказывает, с девочкой хотел познакомиться, она против была. Не настойчиво, обычно. Потом они его повели, у нас есть такой завод электромашин, а там трава, ничего не видно, людей мало ходит. Там и побили. А я сама на работе была, его мужчина какой-то привёз часов в восемь вечера», — рассказала женщина.

По словам Татьяны, она вызвала скорую и через час вместе с сыном уехала в больницу. Туда чуть позже приехала и полиция, которая допросила парня. Сначала он не хотел рассказывать, кто его избил, несмотря на то, что знал троих подростков.

«У него голова сбита, сейчас уже подзажила, уши стесаны были, губы сильно, кофта вся в крови. Телефон разбили. Невролог капельницы назначила, прокапали. После них нормально, а так таблетки давали», — рассказала мама.

Женщина уже написала заявление в прокуратуру, правда результата пока нет. Врач-травматолог, лечивший мальчика, пометил в его личной карточке, что юноша получил «бытовую травму». Сосед по палате посоветовал семье обратиться в прокуратуру, потому что потом всё заживёт и ничего доказать уже будет невозможно.

«ПДН приходила женщина, он лежал под капельницей, толком ничего рассказать не мог. Нет, никаких подвижек,» — добавила она.

По словам Татьяны, сын «тихоня», отпор бы не дал. Поэтому женщина серьёзно планирует заняться процессом возбуждения дела.