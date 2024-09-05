Тиран из Донецка до смерти избил возлюбленную за позднее возвращение домой

В Донецке задержали местного жителя, который до смерти избил возлюбленную. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Донецкой Народной Республике.

Задержанный рассказал, как убивал сожительницу. Видео © Telegram / Следком ДНР

По версии следствия, конфликт между подозреваемым и жертвой возник 23 августа во время употребления алкоголя. Изверг нанёс множественные удары кулаками в область головы потерпевшей, от которых та умерла на месте. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.

По данным «Mash на Донбассе», конфликт между возлюбленными случился из-за того, что девушка не смогла объяснить сожителю, почему она задержалась на работе. После этого тиран схватил её за волосы, затащил в ванную, где начал избивать. После этого он оставил жертву в коридоре в бессознательном состоянии.