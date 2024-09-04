«Позвал на чай»: Педофил из Нижнего Тагила рассказал, как заманил и убил пятиклассницу
Вероятный убийца пятиклассницы в Нижнем Тагиле рассказал, что позвал её на чай
Житель Нижнего Тагила Свердловской области рассказал, как убил и изнасиловал пятиклассницу. По словам мужчины, будучи пьяным, он зашёл к отцу девочки, но того дома не оказалось — дверь открыла школьница. 40-летний Владимир позвал её на чай, и она согласилась.
Правоохранители работают в квартире подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле. Видео © Telegram / Следком
Как пишет Ural Mash, тагильчанин надругался над ней, а затем задушил в подвале, который впоследствии затопило. Именно поэтому тело не могли найти несколько дней, пока не откачали воду.
Ранее Life.ru рассказывал, что 31 августа школьница ушла на прогулку с друзьями, а затем перестала выходить на связь. Её отец связался с полицией, которая организовала поиски. Через несколько дней тело девочки обнаружили в подвале её дома. Подозреваемого в убийстве школьницы задержали в Москве, им оказался сосед семьи. Для отца девочки эта трагедия стала второй за месяц — ранее его жена умерла от рака. Возбуждено уголовное дело.
Telegram / Следком