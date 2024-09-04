«Позвал на чай»: Педофил из Нижнего Тагила рассказал, как заманил и убил пятиклассницу

Житель Нижнего Тагила Свердловской области рассказал, как убил и изнасиловал пятиклассницу. По словам мужчины, будучи пьяным, он зашёл к отцу девочки, но того дома не оказалось — дверь открыла школьница. 40-летний Владимир позвал её на чай, и она согласилась.