12-летняя девочка пропала при странных обстоятельствах в Тагиле, поиски привели к её телефону

В Нижнем Тагиле четвёртый день ищут 12-летнюю Настю Якину, которая пропала при странных обстоятельствах. Девочка отпросилась у отца погулять и не вернулась домой. Последний раз её видели 31 августа.

Настя Якина. Фото © «Лиза Алерт»

По данным SHOT, девочка живёт с папой, её мама умерла от онкологии около месяца назад. Школьница сказала отцу, что погуляет с друзьями в своём дворе на Юности, а позже перестала выходить на связь. Мужчина сообщил, что вернулся с работы, не обнаружил дочь и сразу же обратился в полицию.

Сейчас Настю ищут сотни человек, весь гарнизон полиции Нижнего Тагила, волонтёры и просто неравнодушные местные жители. Они осматривают подъезды, открытые колодцы и подвалы. По камерам девочку также не удалось отследить. В отряде «Лиза Алерт» рассказали, что первые же сутки после начала работ удалось найти её телефон, но это не помогло обнаружить ребёнка.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. С отцом сейчас работают следователи. Других родственников также допросили — они о Насте ничего не слышали. Раньше школьница не убегала из дома.