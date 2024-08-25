Пропавшего в Забайкалье 5-летнего мальчика нашли мёртвым в протоке реки Онон
МЧС Забайкалья: Тело пропавшего пятилетнего мальчика найдено в протоке реки Онон
Мальчик пропал 20 августа, в поисках участвовали добровольческие отряды. Обложка © VK / ЗРОО "Поисковый отряд имени Кости Долгова"
Сегодня утром в селе Мангут произошла трагедия. Пятилетний мальчик, пропавший 20 августа, был найден мёртвым. Его тело обнаружил местный житель в протоке реки Онон на заброшенном приусадебном участке.
О случившемся сообщили сотрудники полиции и представители Следственного комитета, которые уже прибыли на место происшествия. В данный момент они проводят тщательное расследование для установления всех обстоятельств и причин трагедии.
Напомним, ранее в Забайкалье происходили поиски пятилетнего Макара Старикова, пропавшего 20 августа в селе Мангут. Ребёнок бесследно исчез во время поездки к родственникам. Мальчик пропал около 15 часов в доме на улице Ленина, предположительно, ушёл гулять и не смог найти дорогу обратно.