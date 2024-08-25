Пропавшего в Забайкалье 5-летнего мальчика нашли мёртвым в протоке реки Онон

Сегодня утром в селе Мангут произошла трагедия. Пятилетний мальчик, пропавший 20 августа, был найден мёртвым. Его тело обнаружил местный житель в протоке реки Онон на заброшенном приусадебном участке.

О случившемся сообщили сотрудники полиции и представители Следственного комитета, которые уже прибыли на место происшествия. В данный момент они проводят тщательное расследование для установления всех обстоятельств и причин трагедии.