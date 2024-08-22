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22 августа, 12:46

В Анталье продолжаются поиски бесследно исчезнувшей в горах российской туристки

Генконсульство РФ в Анталье: Поиски россиянки Сомовой пока не дали результатов

Пропавшая в горах Мармариса Наталья Сомова. Обложка © SHOT

Пропавшая в горах Мармариса Наталья Сомова. Обложка © SHOT

Пропавшую в горах у турецкого курорта Мармариса 48-летнюю россиянку Наталью Сомову до сих пор не удалось найти, поисковая операция продолжается. Об этом уведомили в генеральном консульстве России в Анталье.

"Для организации поисковых мероприятий дипломаты незамедлительно установили контакт с турецкими властями и туроператором, по линии которого россиянка прибыла в Турцию. В настоящее время ведутся её поиски с участием сил МЧС и береговой охраны Турции, организованы группы волонтёров и активистов. К сожалению, пока они результатов не дали»,цитирует сообщение ТАСС.

В генеральном консульстве заверили, что поиски Сомовой «находятся на приоритетном контроле». Сотрудники дипмиссии поддерживают постоянный контакт с турецкими властями и родными пропавшей.

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Напомним, что сообщения о пропаже в горах Мармариса в турецком курорте Анталье заместителя директора столичной школы для реабилитации детей-инвалидов Натальи Сомовой появились 20 августа. Сообщалось, что туристка вышла на прогулку в горную местность 17 августа и должна была вернуться 19-го, но так и не вышла на связь.

Юрий Лысенко
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