В Анталье продолжаются поиски бесследно исчезнувшей в горах российской туристки

Пропавшую в горах у турецкого курорта Мармариса 48-летнюю россиянку Наталью Сомову до сих пор не удалось найти, поисковая операция продолжается. Об этом уведомили в генеральном консульстве России в Анталье.

"Для организации поисковых мероприятий дипломаты незамедлительно установили контакт с турецкими властями и туроператором, по линии которого россиянка прибыла в Турцию. В настоящее время ведутся её поиски с участием сил МЧС и береговой охраны Турции, организованы группы волонтёров и активистов. К сожалению, пока они результатов не дали», — цитирует сообщение ТАСС.

В генеральном консульстве заверили, что поиски Сомовой «находятся на приоритетном контроле». Сотрудники дипмиссии поддерживают постоянный контакт с турецкими властями и родными пропавшей.