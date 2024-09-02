В Дубае заметили двойника ростовской студентки, пропавшей в Дагестане 7 месяцев назад

В ОАЭ заметили девушку, очень похожую на ростовскую студентку Анну Цомартову, исчезнувшую в Дагестане семь месяцев назад. Её даже успели сфотографировать, в этом снимке мать опознала свою дочь, пишет aif.ru.

«Нам женщина сообщила, что видела в метро Дубая очень похожую на Анну девушку. Она её отозвала по имени и спросила: «Анна, это ты?» — рассказала мать Диана Цомартова.

Примечательно, что пассажирка, похожая на Анну, оказалась русскоговорящей. Она кратко ответила на вопрос: «Вы обознались», — и поспешила выйти из вагона метро. Мать пропавшей уверяет, что девушка на фото действительно похожа на её дочь. В частности, одинаковыми оказались цвет волос, такая же коса, рост и силуэт. Информация была передана в СК для проверки.