В Дубае заметили двойника ростовской студентки, пропавшей в Дагестане 7 месяцев назад
Aif.ru: Таинственно исчезнувшая студентка из Ростова может быть в Дубае
Анна Цомартова. Фото © Telegram / ANNATSOMARTOVA22
В ОАЭ заметили девушку, очень похожую на ростовскую студентку Анну Цомартову, исчезнувшую в Дагестане семь месяцев назад. Её даже успели сфотографировать, в этом снимке мать опознала свою дочь, пишет aif.ru.
«Нам женщина сообщила, что видела в метро Дубая очень похожую на Анну девушку. Она её отозвала по имени и спросила: «Анна, это ты?» — рассказала мать Диана Цомартова.
Примечательно, что пассажирка, похожая на Анну, оказалась русскоговорящей. Она кратко ответила на вопрос: «Вы обознались», — и поспешила выйти из вагона метро. Мать пропавшей уверяет, что девушка на фото действительно похожа на её дочь. В частности, одинаковыми оказались цвет волос, такая же коса, рост и силуэт. Информация была передана в СК для проверки.
Напомним, 22-летнюю Анну Цомартову разыскивают с февраля этого года. До своего загадочного исчезновения она училась в ростовском институте МВД и профессионально занималась тайским боксом. В день пропажи девушка находилась в Дагестане и потерпела своё первое поражение в соревнованиях. Она отправилась прогуляться по побережью Каспийского моря и так и не вернулась. Одни свидетели рассказывали, что видели, как спортсменка стояла по пояс в воде, другие утверждают, что она уехала на попутке, пойманной на трассе. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».