20-летняя красотка бесследно исчезла в Дагестане

В Дагестане продолжают разыскивать 20-летнюю жительницу Махачкалы Османову Джамилю, которая 31 августа вышла из дома и с тех пор не возвращалась. Об этом сообщает телеграм-канал «Криминальная хроника МВД Дагестана».

В Дагестане разыскивают 20-летнюю Джамилю Османову. Фото © Telegram / Криминальная хроника МВД Дагестана

Джамиля вышла из дома, расположенного по адресу г.Махачкала, ул. Бондаренко, 42. После этого её никто не видел. На вид она 175-180 сантиметров ростом, у неё худощавое телосложение, овальное лицо, карие глаза и каштановые волосы ниже плеч. Девушка в момент исчезновения была одета в джинсовые брюки, светлую рубашку и кроссовки белого цвета.

Любую информацию о местонахождении Джамили просят сообщать по телефонам 8 (8722) 99-42-50, 8-924-539-00-00