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1 сентября, 12:43

20-летняя красотка бесследно исчезла в Дагестане

В Махачкале разыскивают пропавшую без вести 20-летнюю девушку

В Дагестане продолжают разыскивать 20-летнюю жительницу Махачкалы Османову Джамилю, которая 31 августа вышла из дома и с тех пор не возвращалась. Об этом сообщает телеграм-канал «Криминальная хроника МВД Дагестана».

В Дагестане разыскивают 20-летнюю Джамилю Османову. Фото © Telegram / Криминальная хроника МВД Дагестана

В Дагестане разыскивают 20-летнюю Джамилю Османову. Фото © Telegram / Криминальная хроника МВД Дагестана

Джамиля вышла из дома, расположенного по адресу г.Махачкала, ул. Бондаренко, 42. После этого её никто не видел. На вид она 175-180 сантиметров ростом, у неё худощавое телосложение, овальное лицо, карие глаза и каштановые волосы ниже плеч. Девушка в момент исчезновения была одета в джинсовые брюки, светлую рубашку и кроссовки белого цвета.

Любую информацию о местонахождении Джамили просят сообщать по телефонам 8 (8722) 99-42-50, 8-924-539-00-00

В Турции нашли тело пропавшей две недели назад российской туристки
В Турции нашли тело пропавшей две недели назад российской туристки

Ранее пропавшего в Забайкалье 5-летнего мальчика нашли мёртвым в протоке реки Онон в селе Мангут. Его тело обнаружил один из местных жителей на заброшенном приусадебном участке.

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Telegram / Криминальная хроника МВД Дагестана

Владимир Озеров
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