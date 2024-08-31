В Турции нашли тело пропавшей две недели назад российской туристки

По данным телеграм-канала, 17 августа в восьмом часу утра женщина вышла из Marmaris Park Hotel и отправилась на прогулку по Карийской тропе. Больше её никто не видел. Поиски россиянки вели сотрудники экстренных служб Мармариса. Сегодня на крутом склоне скалы в районе Ичмелер в 8 километрах они нашли телефон, а вскоре и обнаружили тело Сомовой у подножия скалы недалеко от моря. Точную причину смерти женщины установит судмедэкспертиза.