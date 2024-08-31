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31 августа, 12:31
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В Турции нашли тело пропавшей две недели назад российской туристки

SHOT: В Турции нашли тело пропавшей 2 недели назад замдиректора московской школы

Погибшая в Турции российская туристка Наталья Сомова. Обложка © SHOT

Погибшая в Турции российская туристка Наталья Сомова. Обложка © SHOT

В Турции нашли тело российской туристки Натальи Сомовой, пропавшей две недели назад. Об этом пишет SHOT.

Место обнаружения тела пропавшей в Турции российской туристки Сомовой. Фото © SHOT

Место обнаружения тела пропавшей в Турции российской туристки Сомовой. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, 17 августа в восьмом часу утра женщина вышла из Marmaris Park Hotel и отправилась на прогулку по Карийской тропе. Больше её никто не видел. Поиски россиянки вели сотрудники экстренных служб Мармариса. Сегодня на крутом склоне скалы в районе Ичмелер в 8 километрах они нашли телефон, а вскоре и обнаружили тело Сомовой у подножия скалы недалеко от моря. Точную причину смерти женщины установит судмедэкспертиза.

Телефон погибшей в Турции российской туристки Сомовой. Фото © SHOT

Телефон погибшей в Турции российской туристки Сомовой. Фото © SHOT

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Напомним, Сомова работала замдиректора московской школы для реабилитации детей-инвалидов. Наталья была должна вернуться домой ещё 19 августа.

Николай Рюмин
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