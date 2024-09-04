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4 сентября, 12:49

Убийцу школьницы в Нижнем Тагиле встретили на месте преступления криками «Животное!»

Жители Нижнего Тагила с криками встретили вероятного убийцу школьницы

Подозреваемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле. Обложка © Telegram / SHOT

Подозреваемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле. Обложка © Telegram / SHOT

Жильцы общежития на улице Юности в Нижнем Тагиле Свердловской области встретили подозреваемого в убийстве школьницы с криками и оскорблениями. Мужчину привезли туда на следственный эксперимент, сообщает URA.ru.

Жители Нижнего Тагила с оскорблениями встретили вероятного убийцу школьницы. Видео © URA.ru

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов и представители регионального СК ведут подозреваемого к месту предполагаемого убийства. Местные жители кричат ему — «Животное, убийца!».

Жители Нижнего Тагила. Фото © URA.ru

Жители Нижнего Тагила. Фото © URA.ru

Люди несут цветы и игрушки к дому убитой педофилом 11-летней девочки из Тагила
Люди несут цветы и игрушки к дому убитой педофилом 11-летней девочки из Тагила

Ранее Life.ru рассказывал, что 31 августа школьница ушла на прогулку с друзьями, а затем перестала выходить на связь. Её отец связался с полицией, которая организовала поиски. Через несколько дней тело девочки обнаружили в подвале её дома. Подозреваемого в убийстве школьницы задержали в Москве, им оказался сосед семьи.

Дарья Нарыкова
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