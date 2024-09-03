Люди несут цветы и игрушки к дому убитой педофилом 11-летней девочки из Тагила
У дома убитой 11-летней девочки в Нижнем Тагиле появился стихийный мемориал
Стихийный мемориал возле дома убитой девочки. Фото © URA.ru
В Нижнем Тагиле около общежития, в котором проживала убитая 11-летняя девочка, соседи организовали стихийный мемориал. Люди продолжают приносить туда игрушки и цветы. Об этом пишет URA.ru.
Соседи делают мемориал для убитой девочки. Фото © URA.ru
«Стихийный мемориал сделали у входа в подъезд общежития. Уже принесли гвоздики», — рассказал журналист агентства.
По его словам, женщины принесли туда чёрный пакет, на котором теперь сидит плюшевый жираф. Школьница была очень доброй, а ещё ей сильно нравилась её пижама кигуруми, подаренная отцом, сообщила соседка по дому. Девочка часто зависала с подружками, играя в игры на телефоне и проводя ночёвки. Её папа, по словам женщины, выпивал.
Жираф и гвоздики на мемориале. Фото © URA.ru
«Мама болела раком, но я об этом даже не знала, это нигде не афишировалось. Она (убитая девочка. — Прим. Life.ru) про это тоже никогда не говорила», — поделилась местная жительница. Мамы Насти не стало в августе.
Ранее появилась новость о том, что 31 августа школьница ушла на прогулку с друзьями, а затем перестала выходить на связь. Её отец связался с полицией, которая организовала поиски. Затем тело 11-летней девочки обнаружили в подвале её дома. Подозреваемого в убийстве школьницы задержали в Москве, им оказался мужчина, проживавший по соседству.