Люди несут цветы и игрушки к дому убитой педофилом 11-летней девочки из Тагила

В Нижнем Тагиле около общежития, в котором проживала убитая 11-летняя девочка, соседи организовали стихийный мемориал. Люди продолжают приносить туда игрушки и цветы. Об этом пишет URA.ru.

Соседи делают мемориал для убитой девочки. Фото © URA.ru

«Стихийный мемориал сделали у входа в подъезд общежития. Уже принесли гвоздики», — рассказал журналист агентства.

По его словам, женщины принесли туда чёрный пакет, на котором теперь сидит плюшевый жираф. Школьница была очень доброй, а ещё ей сильно нравилась её пижама кигуруми, подаренная отцом, сообщила соседка по дому. Девочка часто зависала с подружками, играя в игры на телефоне и проводя ночёвки. Её папа, по словам женщины, выпивал.

Жираф и гвоздики на мемориале. Фото © URA.ru