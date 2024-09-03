В Иркутске ищут пропавшего в августе 17-летнего Наума Перевалова
Пропавший Наум Перевалов. Обложка © Telegram / МВД38
В Иркутске полиция ищет без вести пропавшего 17-летнего Наума Перевалова. Его отец рассказал, что молодой человек ушёл из дома в августе и не вернулся. Последний раз его видели около двух недель назад в Свердловском округе областного центра. Об этом сообщили местные правоохранители.
«Приметы: рост около 165 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет: в майку серого цвета, трико серого цвета. Особые приметы: родимое пятно под левым глазом, шрам на внешней стороне кисти», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что 12-летняя девочка пропала в Нижнем Тагиле. Полицейские осматривали подъезды, открытые колодцы и подвалы. По камерам ребёнка не удалось отследить. В отряде «Лиза Алерт» рассказали, что первые сутки удалось обнаружить её телефон. Спустя четыре дня школьницу нашли убитой в подвале собственного дома. Следователи ищут виновных.