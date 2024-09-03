В Иркутске ищут пропавшего в августе 17-летнего Наума Перевалова

В Иркутске полиция ищет без вести пропавшего 17-летнего Наума Перевалова. Его отец рассказал, что молодой человек ушёл из дома в августе и не вернулся. Последний раз его видели около двух недель назад в Свердловском округе областного центра. Об этом сообщили местные правоохранители.