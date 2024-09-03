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3 сентября, 08:31

Пропавшую на Урале 12-летнюю девочку нашли убитой в подвале её дома

Погибшая в Нижнем Тагиле девочка. Фото © SHOT

Погибшая в Нижнем Тагиле девочка. Фото © SHOT

В Нижнем Тагиле спустя четыре дня нашли мёртвой пропавшую 12-летнюю девочку. По словам отца, школьница отпросилась у него погулять 31 августа и не вернулась домой.

По сведениям SHOT, тело ребёнка обнаружили в подвале её же дома. Что именно произошло с ребёнком, сейчас устанавливают следователи. По предварительной версии, девочка была убита.

Как уже писал Life.ru, школьницу четыре дня искали сотни человек, весь гарнизон полиции Нижнего Тагила, волонтёры и просто неравнодушные местные жители. Они осматривали подъезды, открытые колодцы и подвалы. По камерам девочку не удалось отследить. В отряде «Лиза Алерт» рассказали, что первые же сутки после начала работ удалось найти её телефон. Месяц назад у школьницы от рака умерла мама.

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Андрей Бражников
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