Стала известна личность убийцы 12-летней девочки из Нижнего Тагила, которую нашли в подвале

Подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы в Нижнем Тагиле задержали в Москве. Им оказался сосед семьи, пишет SHOT.

Предполагаемый убийца. Фото © SHOT

По данным SHOT, 40-летний подозреваемый Олег Иванов жил в том же общежитии, что и семья Якиных. Он снимал там комнату. Внутри обнаружили следы крови, а тело девочки было спрятано в подвале этого же дома и накрыто покрывалом. Сейчас проверяется версия об изнасиловании.

Подозреваемого в ближайшее время доставят из Москвы в Нижний Тагил, где изберут ему меру пресечения.