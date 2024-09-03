Стала известна личность убийцы 12-летней девочки из Нижнего Тагила, которую нашли в подвале
Подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы в Нижнем Тагиле задержали в Москве
Подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы в Нижнем Тагиле задержали в Москве. Им оказался сосед семьи, пишет SHOT.
Предполагаемый убийца. Фото © SHOT
По данным SHOT, 40-летний подозреваемый Олег Иванов жил в том же общежитии, что и семья Якиных. Он снимал там комнату. Внутри обнаружили следы крови, а тело девочки было спрятано в подвале этого же дома и накрыто покрывалом. Сейчас проверяется версия об изнасиловании.
Подозреваемого в ближайшее время доставят из Москвы в Нижний Тагил, где изберут ему меру пресечения.
Ранее Life.ru сообщал, что 12-летняя девочка пропала в Нижнем Тагиле. Полицейские осматривали подъезды, открытые колодцы и подвалы. По камерам ребёнка не удалось отследить. В отряде «Лиза Алерт» рассказали, что первые сутки удалось обнаружить её телефон. Спустя четыре дня школьницу нашли убитой в подвале собственного дома.