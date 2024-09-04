Под Барнаулом посетитель бара разбил стакан о лицо женщины и ранил её ухажёра
В Алтайском крае пьяный разбил стакан о лицо посетительницы бара и ранил её ухажёра, пишет «Mash Siberia». Нападение произошло в заведении «Встреча у реки» в Белокурихе, где за столом отдыха компания из Бийска. В какой-то момент к ним подошёл незнакомый «пивозавр», который плеснул пивом в лицо пострадавшей и ударил её кружкой.
Драка в одном из баров Алтайского края. Видео © VK / «Типичный Барнаул»
Спутник женщины, судя по видео, сразу ринулся защищать её, но получил отпор. В итоге ухажёра госпитализировали с резанами ранами от осколков. В краевой полиции сообщили о начатой проверке. Буяна задержали.
Девушка, пострадавшая от нападения неадеквата в одном из баров Алтайского края. Фото © VK / «Типичная Белокуриха»
Ранее в Анапе жестоко избили туристов. Причиной стал отказ одной из девушек познакомиться, из-за чего «ухажёры» пришли в бешенство. Одного из пострадавших госпитализировали на карете скорой помощи.