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4 сентября, 13:23

Под Барнаулом посетитель бара разбил стакан о лицо женщины и ранил её ухажёра

В Алтайском крае пьяный разбил стакан о лицо посетительницы бара и ранил её ухажёра, пишет «Mash Siberia». Нападение произошло в заведении «Встреча у реки» в Белокурихе, где за столом отдыха компания из Бийска. В какой-то момент к ним подошёл незнакомый «пивозавр», который плеснул пивом в лицо пострадавшей и ударил её кружкой.

Драка в одном из баров Алтайского края. Видео © VK / «Типичный Барнаул»

Спутник женщины, судя по видео, сразу ринулся защищать её, но получил отпор. В итоге ухажёра госпитализировали с резанами ранами от осколков. В краевой полиции сообщили о начатой проверке. Буяна задержали.

Девушка, пострадавшая от нападения неадеквата в одном из баров Алтайского края. Фото © VK / «Типичная Белокуриха»

Девушка, пострадавшая от нападения неадеквата в одном из баров Алтайского края. Фото © VK / «Типичная Белокуриха»

В Петербурге мужчина избил дочь бывшей жены Андрея Аршавина
В Петербурге мужчина избил дочь бывшей жены Андрея Аршавина

Ранее в Анапе жестоко избили туристов. Причиной стал отказ одной из девушек познакомиться, из-за чего «ухажёры» пришли в бешенство. Одного из пострадавших госпитализировали на карете скорой помощи.

Обложка ©

VK / «Типичный Барнаул» / «Типичная Белокуриха»

Матвей Константинов
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