Туристов зверски избили толпой в Анапе за отказ девушки познакомиться В Анапе туристов избили за отказ девушки познакомиться и дать номер телефона 3 сентября, 07:26 Драка в Анапе. Скриншот видео © SHOT

В Анапе туристов жестоко избила группа местных мужчин. По словам очевидцев, дебоширы пытались познакомиться с девушкой, которая шла вместе со своим молодым человеком. Её отказ привёл «ухажёров» в бешенство, после чего завязалась драка. Об этом пишет SHOT.

Драка в Анапе. Видео © SHOT

Потасовка началась возле кафе «Клим». Как рассказали пострадавшие, они отдыхали в Анапе компанией. Когда гуляли, к одной из девушек пристал местный мужчина и попросил у неё номер телефона, полностью игнорируя её возлюбленного. Когда те вежливо попросили отстать, всех туристов избили толпой.

В итоге, по словам потерпевших, одного из отдыхающих увезли на скорой. Друзья пока не могут с ним связаться. Остальные туристы сейчас планируют пойти в полицию и написать заявление.

Ранее Life.ru писал, что в воскресенье, 1 сентября, возле школы №148 в Екатеринбурге произошла массовая драка с участием подростков. Как стало известно, толпа набросилась на одного мальчика. В Сети появилось видео с места происшествия. Полиция начала проверку.

Авторы Татьяна Миссуми