Подростки «отметили» 1 Сентября массовой дракой у школы в Екатеринбурге

В воскресенье, 1 сентября, возле школы №148 в Екатеринбурге произошла массовая драка с участием подростков. Как стало известно, толпа набросилась на одного мальчика. В распоряжении URA.ru появилось видео с места происшествия.

Массовая драка подростков у школы в Екатеринбурге. Видео © URA.ru

На записи можно увидеть, как несколько ребят надвигаются на одного человека, а после происходит потасовка. Разборками школьников уже заинтересовалась местная полиция.

«Массовая драка подростков произошла на Новой Сортировке у школы №148 на Бебеля, 150», — говорится в сообщении очевидцев.

В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу отметили, что по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сведений о пострадавшем мальчике и исходе происшествия нет.