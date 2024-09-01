Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 15:12

Подростки «отметили» 1 Сентября массовой дракой у школы в Екатеринбурге

В воскресенье, 1 сентября, возле школы №148 в Екатеринбурге произошла массовая драка с участием подростков. Как стало известно, толпа набросилась на одного мальчика. В распоряжении URA.ru появилось видео с места происшествия.

Массовая драка подростков у школы в Екатеринбурге. Видео © URA.ru

На записи можно увидеть, как несколько ребят надвигаются на одного человека, а после происходит потасовка. Разборками школьников уже заинтересовалась местная полиция.

«Массовая драка подростков произошла на Новой Сортировке у школы №148 на Бебеля, 150», — говорится в сообщении очевидцев.

В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу отметили, что по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сведений о пострадавшем мальчике и исходе происшествия нет.

Брянский подросток психанул и устроил погром с дракой прямо во время урока
Брянский подросток психанул и устроил погром с дракой прямо во время урока

Ранее драка с участием подростков произошла у здания Администрации Рязанского района. Там схлестнулись десять школьников. Два заместителя местного главы в этот момент вышли с работы и попытались остановить конфликт, однако получили сами. Чиновники сняли побои и написали заявления в полицию.

Обложка ©

Life.ru

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров