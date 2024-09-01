Подростки «отметили» 1 Сентября массовой дракой у школы в Екатеринбурге
В воскресенье, 1 сентября, возле школы №148 в Екатеринбурге произошла массовая драка с участием подростков. Как стало известно, толпа набросилась на одного мальчика. В распоряжении URA.ru появилось видео с места происшествия.
Массовая драка подростков у школы в Екатеринбурге. Видео © URA.ru
На записи можно увидеть, как несколько ребят надвигаются на одного человека, а после происходит потасовка. Разборками школьников уже заинтересовалась местная полиция.
«Массовая драка подростков произошла на Новой Сортировке у школы №148 на Бебеля, 150», — говорится в сообщении очевидцев.
В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу отметили, что по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сведений о пострадавшем мальчике и исходе происшествия нет.
Ранее драка с участием подростков произошла у здания Администрации Рязанского района. Там схлестнулись десять школьников. Два заместителя местного главы в этот момент вышли с работы и попытались остановить конфликт, однако получили сами. Чиновники сняли побои и написали заявления в полицию.
Life.ru