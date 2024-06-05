Рязанские чиновники хотели разнять массовую драку подростков, но отхватили сами Подростки избили двух чиновников в Рязани 5 июня, 11:06 Борис Ясинский и Денис Турханов. Фото © VK / Город Касимов / Денис Турханов

Двое рязанских чиновников — Борис Ясинский и Денис Турханов — пострадали, пытаясь разнять дерущихся подростков. По данным Mash, у одного служащего сотрясение мозга, у второго — синяки и ссадины.

Инцидент произошёл у здания администрации Рязанского района. Там схлестнулись десять школьников. Два заместителя местного главы в этот момент вышли с работы и попытались остановить побоище.

Но авторитет не подействовал, и агрессивная молодёжь избила Турханова и Ясинского (у него сотрясение мозга). Побои оба чиновника уже сняли и написали заявления в полицию.

А ранее Life.ru рассказывал, как драку устроили пьяные игроки "Енисея". Футболисты были на отдыхе, и им не понравилось, что туристы жаловались правоохранителям на их шумное поведение. Одному из оппонентов спортсмены проломили лобную кость. Главный тренер красноярского ФК Андрей Тихонов заявил, что не несёт ответственности за действия команды вне стадиона.

Авторы Александра Вишнякова