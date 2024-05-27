В Башкирии произошла массовая драка с участием 100 человек: Жители заступились за бойцов СВО

В Башкирии группа людей напала на двух участников специальной военной операции (СВО). За них вступились местные жители, что привело к массовой драке. Об этом сообщает Следственный комитет.

"В социальных медиа размещена информация о том, что в одном из населённых пунктов Республики Башкортостан произошло нападение на двух участников специальной военной операции. Сообщается, что за участников СВО вступились местные жители, что привело к массовой драке", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал информацию о ходе расследования обстоятельств инцидента.

По данным местных СМИ, драка произошла в селе Верхнеяркеево Илишевского района. В ней, по некоторым данным, участвовало 100–150 человек.