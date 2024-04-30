Массовая драка в московском ресторане закончилась смертью одного из участников 30 апреля, 07:44 Драка в московском ресторане, после которой скончался мужчина. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве 47-летний мужчина ударил по голове и толкнул другого посетителя ресторана во время вспыхнувшей ссоры, в результате чего пострадавший скончался в больнице. Об этом сообщает столичная прокуратура и публикует видео драки.

Драка в московском ресторане, после которой скончался мужчина. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"В ресторане на ул. Академика Скрябина между группой отдыхающих граждан произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого один из мужчин умышленно нанёс своему оппоненту удар рукой в голову, затем толкнул его, от чего пострадавший упал на пол", — уточнили в ведомстве.

Мужчина был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, врачи не смогли спасти его. Сейчас привлечение к ответственности нападавшего взято на контроль Кузьминской межрайонной прокуратурой.

Ранее сообщалось, что в екатеринбургском районе Новая Сортировка около здания детского сада подрались двое мужчин, один из них выстрелил в оппонента из пистолета. Потасовка попала на камеры уличного наблюдения.

Авторы Татьяна Миссуми