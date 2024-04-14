После массовой драки в центре Саратова возбуждено дело о покушении на убийство

Сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в произошедшей ранним утром 14 апреля массовой драке в центре Саратова. Как передаёт в телеграм-канале Следственный комитет России, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В сообщении говорится, что во время инцидента один из участников побоища за рулём легковушки совершил наезд на пешехода, а затем попытался задавить ещё несколько человек. В итоге злоумышленник скрылся, а пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

"В Следственном управлении СК России по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, пп. "а", "е", "и" ч.2 ст. 105 УК РФ", — сообщили в ведомстве.