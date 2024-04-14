Толпа устроила побоище с палками и бешеной "приорой" в центре Саратова
В Саратове толпа устроила настоящее побоище в центре города: в ход шли кулаки и даже палки. Один из участников драки в какой-то момент решил давить оппонентов на своей "Ладе-приоре". Инцидент произошёл около четырёх утра в воскресенье, 14 апреля, на проспекте Столыпина.
Массовая драка в центре Саратова. Видео © Telegram / Типичный Саратов Онлайн
На снятых очевидцами кадрах видно, как водитель несколько раз попытался въехать в толпу на автомобиле, в итоге сам же врезался в здание задним ходом и попытался скрыться. По данным саратовских СМИ, полиция задержала некоторых дерущихся, остальных ищут. Также сообщается об одном пострадавшем. Со слов очевидцев, это были разборки двух местных банд.
Ранее Life.ru сообщал, что пятеро мужчин сцепились в жёсткой драке в самом центре Воронежа. По нашим данным, компания пыталась что-то украсть из торговой точки, но очевидец им помешал, из-за чего и начался мордобой. Конфликт был настолько серьёзным, что по улице буквально разлетелись телефоны, а сами рубаки чуть не сбили находившегося рядом инвалида-колясочника.
Кадр из видео Telegram / Типичный Саратов Онлайн