Толпа устроила побоище с палками и бешеной "приорой" в центре Саратова

В Саратове толпа устроила настоящее побоище в центре города: в ход шли кулаки и даже палки. Один из участников драки в какой-то момент решил давить оппонентов на своей "Ладе-приоре". Инцидент произошёл около четырёх утра в воскресенье, 14 апреля, на проспекте Столыпина.

Массовая драка в центре Саратова. Видео © Telegram / Типичный Саратов Онлайн

На снятых очевидцами кадрах видно, как водитель несколько раз попытался въехать в толпу на автомобиле, в итоге сам же врезался в здание задним ходом и попытался скрыться. По данным саратовских СМИ, полиция задержала некоторых дерущихся, остальных ищут. Также сообщается об одном пострадавшем. Со слов очевидцев, это были разборки двух местных банд.

Та самая "приора" из массовой драки в центре Саратова. Фото © Telegram / Саратов. Жесть 18+

Та самая "приора" из массовой драки в центре Саратова. Фото © Telegram / Саратов. Жесть 18+