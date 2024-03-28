Четверо на одного: Жёсткая драка произошла в центре Воронежа

Пятеро мужчин сцепились в жёсткой драке в самом центре Воронежа. На видео SHOT — четверо парней в тёмном, избивающие мужчину в жёлтой куртке. Один из тех, кто бился в большинстве, потерял сознание. Конфликт был настолько серьёзным, что по улице буквально разлетелись телефоны, а сами рубаки чуть не сбили находившегося рядом инвалида-колясочника.