Четверо на одного: Жёсткая драка произошла в центре Воронежа
В Воронеже четверо парней напали на мужчину, попытавшегося помешать краже
Пятеро мужчин сцепились в жёсткой драке в самом центре Воронежа. На видео SHOT — четверо парней в тёмном, избивающие мужчину в жёлтой куртке. Один из тех, кто бился в большинстве, потерял сознание. Конфликт был настолько серьёзным, что по улице буквально разлетелись телефоны, а сами рубаки чуть не сбили находившегося рядом инвалида-колясочника.
Жёсткая драка произошла в самом центре Воронежа. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, конфликт начался в магазине: компания попыталась что-то украсть, а мужчина им помешал. Сейчас эту версию проверяют. Сам мужчина в жёлтой куртке позднее заявил в полицию о пропаже после драки телефона.
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