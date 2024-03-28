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28 марта, 08:04

Четверо на одного: Жёсткая драка произошла в центре Воронежа

В Воронеже четверо парней напали на мужчину, попытавшегося помешать краже

Пятеро мужчин сцепились в жёсткой драке в самом центре Воронежа. На видео SHOT — четверо парней в тёмном, избивающие мужчину в жёлтой куртке. Один из тех, кто бился в большинстве, потерял сознание. Конфликт был настолько серьёзным, что по улице буквально разлетелись телефоны, а сами рубаки чуть не сбили находившегося рядом инвалида-колясочника.

Жёсткая драка произошла в самом центре Воронежа. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, конфликт начался в магазине: компания попыталась что-то украсть, а мужчина им помешал. Сейчас эту версию проверяют. Сам мужчина в жёлтой куртке позднее заявил в полицию о пропаже после драки телефона.

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Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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